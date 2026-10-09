CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Diğer Milli Takımlar Ümit Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası play-off turundaki rakibi Çekya oldu!

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası play-off turundaki rakibi Çekya oldu!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası play-off turundaki rakibi Çekya oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 13:36
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası play-off turundaki rakibi Çekya oldu!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası play-off turunda Çekya ile eşleşti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, play-off turunda Çekya'nın rakibi oldu.

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası play-off turunda eleme maçları 11-17 Kasım tarihlerinde oynanacak. Play-off maçlarının ardından 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek finallere katılacak son 4 takım belirlenecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçerse 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye-Çekya eşleşmesi dışında play-off turu kura çekiminde Danimarka-Hollanda, İzlanda-Yunanistan ve Finlandiya-İrlanda Cumhuriyeti eşleşmeleri gerçekleşti.

Ev sahibi ülkeler Arnavutluk ve Sırbistan dışında Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, Polonya, Portekiz ve İspanya şu ana kadar final turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan fon iddiaları üzerinden muhalefete tepki: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!
F.Bahçe'den Pavlidis'e dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe, Rize maçına hazır! F.Bahçe, Rize maçına hazır! 16:03
Beşiktaş'ta Kocaeli mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Kocaeli mesaisi sürüyor! 16:01
G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! 15:17
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok 14:47
Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! 13:43
Ümit millilerin rakibi Çekya! Ümit millilerin rakibi Çekya! 13:35
Daha Eski
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 12:36
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:08
Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! 12:06
F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! 11:58
Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür 11:36
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! 10:24