A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya ile 3-3 berabere kaldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Slovenya'yı konuk etti. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Maça etkili başlayan ay-yıldızlılar, 18'inci dakikada penaltıdan Kader Hançar, 25'inci dakikada ise Selen Gül Altunkulak'ın golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı. Slovenya, 62'nci dakikada Nina Kajzba'nın golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Selen Gül Altunkulak, 75'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı tekrar 2 yaptı: 3-1. Mirjam Kastelec, 81'inci dakikada skoru 3-2'ye getirdi. 90+3'üncü dakikada ise Nina Kajzba, skora denge getirdi: 3-3. Maç 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Rövanş karşılaşması, 13 Ekim Salı günü TSİ 18.00'de Sportni Park'ta oynanacak.