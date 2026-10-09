CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Diğer Milli Takımlar A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya ile 3-3 berabere kaldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya ile 3-3 berabere kaldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 23:20
A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya ile 3-3 berabere kaldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Slovenya'yı konuk etti. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Maça etkili başlayan ay-yıldızlılar, 18'inci dakikada penaltıdan Kader Hançar, 25'inci dakikada ise Selen Gül Altunkulak'ın golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı. Slovenya, 62'nci dakikada Nina Kajzba'nın golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Selen Gül Altunkulak, 75'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı tekrar 2 yaptı: 3-1. Mirjam Kastelec, 81'inci dakikada skoru 3-2'ye getirdi. 90+3'üncü dakikada ise Nina Kajzba, skora denge getirdi: 3-3. Maç 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Rövanş karşılaşması, 13 Ekim Salı günü TSİ 18.00'de Sportni Park'ta oynanacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
G.Saray'ın gündemindeki yıldız için flaş karar!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan okullardaki olaylar sonrası tekno oligark uyarısı! Hedeflerinde gençler var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Thomas Reis: Kolay değildi! Thomas Reis: Kolay değildi! 15:35
Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi 15:30
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 14:07
Kartal'dan stoper operasyonu! Kartal'dan stoper operasyonu! 14:17
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... 14:33
TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! 15:07
Daha Eski
Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı 12:04
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! 12:12
Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı 13:02
Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu 13:05
Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda 13:09
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... 13:30