CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Milli Takımlar Başkan Erdoğan’dan A Milli Kadın Futbol Takımı’na tebrik telefonu

Başkan Erdoğan’dan A Milli Kadın Futbol Takımı’na tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında İzmir’de konuk ettiği Kosova'yı 3-0 mağlup ederek yoluna B Ligi'nde devam eden Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’nı telefonla arayarak tebrik etti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 13:14 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 13:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başkan Erdoğan’dan A Milli Kadın Futbol Takımı’na tebrik telefonu

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out mücadelesinde deplasmanda 4-0 kazandığı maçın rövanşında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Kosova'yı konuk etti. Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. TFF Genç Milli ve Kadın Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü de karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı. Millilerin galibiyetinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı aracılığıyla telefonla Ay-yıldızlıları kutladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: BU BAŞARININ TEKRARINI SİZLERDEN BEKLİYORUM

Ay-yıldızlıların yakaladığı başarının devamını beklediğini ifade eden Başkan Erdoğan, "A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın 4-0'ın rövanşında 3-0 bu maçı almalarını, ben ikinci yarıyı izledim. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum. Maçları izlemeye yakından devam edeceğim. İzmir'de son dönemde yaptığımız en önemli statlardan bir tanesi Gürsel Bey adına yaptığımız stattır. Çok vasıflı, kaliteli bir stat olmuştur. Kızlarımız da hakkını verdiler, kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ise "Bizi çok mutlu ettiniz. Biz de her maçımızda sizleri ve ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

G.Saray'a Singo müjdesi!
Kahta 02 Spor - Kasımpaşa | CANLI
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var | 9 bina tedbiren boşaltıldı
Real Betis'ten Amrabat atağı!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi hesabından Osimhen paylaşımı! Şampiyonlar Ligi hesabından Osimhen paylaşımı! 13:36
Antalyaspor-Bursaspor maçı detayları! Antalyaspor-Bursaspor maçı detayları! 13:35
Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman? Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman? 13:19
Orduspor 1967-Erbaaspor maçı ne zaman? Orduspor 1967-Erbaaspor maçı ne zaman? 11:30
RC Strasbourg-Auxerre maçı detayları! RC Strasbourg-Auxerre maçı detayları! 11:49
F.Bahçe eğitim desteğine Koruncuk Vakfıyla devam edecek F.Bahçe eğitim desteğine Koruncuk Vakfıyla devam edecek 12:19
Daha Eski
Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman? Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman? 12:43
Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı detayları! Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı detayları! 13:00
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu 13:14
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! 10:20
Beşiktaş BOA sahasında Enea Gorzow'u ağırlıyor! Beşiktaş BOA sahasında Enea Gorzow'u ağırlıyor! 10:23
Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı ne zaman? Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı ne zaman? 10:32