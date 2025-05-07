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A Milli Erkek Hentbol Takımımız Avusturya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EURO 2026 Elemeleri 7'nci Grup 5'inci maçında Sivas'ta konuk ettiği Avusturya'ya 34-29 mağlup oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 22:24
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A Milli Erkek Hentbol Takımımız Avusturya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EURO 2026 Elemeleri 7'nci Grup 5'inci maçında Sivas'ta konuk ettiği Avusturya'ya 34-29 mağlup oldu.

Sivas 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Milliler, Yunus Özmusul - Harun Hacıoğlu, Doruk Pehlivan, Alper Aydın, Eyüp Arda Yıldız, Görkem Biçer ve Koray Ayar ilk 7'si ile başladı. Seyircinin desteğiyle maça iyi başlayan Ay-Yıldızlılar, ilk 5 dakikalık bölümde 4 sayılık farkı yakaladı: 5-1

Bu dakikadan sonra Frimmel ve Belos'un gollerine engel olamayan Milliler, 9'uncu dakikada 6-5 geriye düştü. İlk yarının son bölümlerine karşılıklı gollerle girilirken, Avusturya bulduğu gollerle devreyi 19-14 önde kapattı.

İkinci yarıda ay-yıldızlılar farkı kapatmaya çalışsa da Avusturya maçtan 34-29'luk skorla galip geldi. Ay-yıldızlılarda Doruk Pehlivan attığı 12 golle maçın en skorer ismi oldu.

Sivaslı sporseverler Türkiye-Avusturya maçına büyük ilgi gösterdi. 4000'e yakın seyirci 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonu'nda yer aldı.

Maçı Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, THF Başkanı Mesut Çebi, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Avusturya Hentbol Federasyonu Başkanı Markus Plazer, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, THF Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Kızılırmak, Doğancan Erol ve Sinan Başer ile birlikte protokol tribününden takip etti.

Milliler grubundaki 6'ncı maçında ise 11 Mayıs Pazar günü TSİ 19:00'da Almanya ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanacak.

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