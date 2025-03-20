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Haberler Diğer Milli Takımlar Türkiye 0-3 İtalya | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA 20 Yaş Altı Elit Lig)

Türkiye 0-3 İtalya | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA 20 Yaş Altı Elit Lig)

UEFA Elit Lig'de Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, konuk ettiği İtalya 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'na 3-0 yenildi. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 20:06
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Türkiye 0-3 İtalya | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA 20 Yaş Altı Elit Lig)

Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 20 Yaş Altı Elit Lig müsabakasında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında İtalya, 38. dakikada Berenbruch'ün golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan İtalya, 50. dakikada Caprini'yle farkı 2'ye çıkardı.

Müsabakanın uzatma dakikalarında soldan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kevin, yakın mesafeden sert bir şutla maçın skorunu tayin etti: 0-3.

6. maçında 4. mağlubiyetini alan 20 Yaş Altı Milli Takımı, 2 puanda kaldı. İtalya ise puanını 13'e yükseltti.

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