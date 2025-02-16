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Haberler Diğer Milli Takımlar Türkiye U17 Milli Takımı 1-0 Hırvatistan U17 Milli Takımı | MAÇ SONUCU - ÖZET

Türkiye U17 Milli Takımı 1-0 Hırvatistan U17 Milli Takımı | MAÇ SONUCU - ÖZET

Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen dörtlü turnuvanın son maçında Hırvatistan U17 Milli Takımı'nı 1-0 mağlup etti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 17:09
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Türkiye U17 Milli Takımı 1-0 Hırvatistan U17 Milli Takımı | MAÇ SONUCU - ÖZET

Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen dörtlü turnuvanın son maçında Hırvatistan U17 Milli Takımı'nı 1-0 mağlup etti.

Porec'teki Zelena Laguna Sport Center'da oynanan mücadelede Milli Takımımızın golü, 5. dakikada Hasan Ege Akdoğan'dan geldi.

Bu sonuç ile birlikte turnuvayı iki beraberlik ve bir galibiyetle tamamladık.

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