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Haberler Diğer Milli Takımlar Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı CANLI İZLE

Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı CANLI İZLE

Türkiye U21 hazırlık maçında Sırbistan U21'i konuk ediyor. Gökhan Gönül yönetimindeki milliler, galibiyet için sahaya çıkıyor. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 20:00 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 20:30
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Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı CANLI İZLE

Türkiye U21 hazırlık maçında Sırbistan U21 ile karşı karşıya geliyor.

Gökhan Gönül yönetimindeki genç milliler galibiyet almak için Kocaeli'de sahaya çıkıyor.

TÜRKİYE U21'İN İLK 11'İ

Türkiye U21: Jankat, Emir, Baran Moğultay, Yunus, Ege, Hamza, Baran Ali Gezek, Burak İnce, Emirhan, Mustafa

Türkiye U21 - Sırbistan U21 mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE U21 - SIRBİSTAN U21 MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı 19 Kasım Salı günü saat 20.00'de başladı. A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

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