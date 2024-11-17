Ümit Milli Takım'ın Sırbistan maçı hazırlıkları sürüyor!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik antrenmanla devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.

2004 ve üstü oyunculardan oluşan Ümit Milli Takımı'nın kadrosundaki isimlerden Cihan Çanak, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

Millilerin Sırbistan maçı aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (Hartberg), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Emir Ortakaya (Westerlo), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Emre Demir (Sakaryaspor), Emir Bars (PSV Eindhoven II), Livan Burcu (Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (Slask Wroclaw), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

Forvet: Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)