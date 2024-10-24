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Haberler Diğer Milli Takımlar

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Ukrayna!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 11:34
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Ukrayna!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek.

Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı, Norveçli hakem Henrikke Nervik yönetecek. Nervik'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Monica Lokkeberg ile Line Cathrine Nymoen yapacak.

Müsabakanın rövanşı, 29 Ekim Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

Tur atlayan takım Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda rakip olacak. Bu turu da geçen ekip, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.

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