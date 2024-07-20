Haberler Diğer Milli Takımlar Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcularımız Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacağını açıkladı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 11:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak

Organizasyonun 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacak milli sporcular belli oldu.

Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Paris 2024'ün açılış töreninde Türk bayrağını, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'un taşıyacağını bildirdi.

Tokyo 2020'de kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olmuştu.

Erkekler klasik yayda şampiyon olan Mete Gazoz ise okçuluk branşında Türkiye'ye tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı.

"PARİS'E İDDİALI GİDİYORUZ"

Bakan Bak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 102 sporcuyla yer alacağını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışında yapılacak geçit töreninde bayrağımızı milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ve milli okçumuz Mete Gazoz taşıyacak. İki sporcumuz da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanarak bizleri gururlandırmıştı. Olimpiyatlarda Türk bayrağını taşıyacak Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'u kutluyorum. Paris'e iddialı ve umutlu gidiyoruz. 102 sporcumuz kota aldı. Oyunlarda ülkemizi 54 kadın ve 48 erkek sporcumuz, 18 spor dalında temsil edecek. Sporcularımızın yeni bir başarı hikayesi yazacağına yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımıza güveniyoruz, onlara başarılar diliyorum."

G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi!
F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi!
DİĞER
Suzan Sabancı ile 10 ay önce boşanmıştı...İşte Haluk Dinçer'in yeni aşkı!
Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
G.Saray'da 1 transfer 2 ayrılık
Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Lugano mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Lugano mesaisi sürüyor! 11:46
Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak 11:23
Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:14
G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi! G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi! 11:12
Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? 10:32
F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! 10:20
Daha Eski
Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak 09:51
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 09:51
G.Saray'da 1 transfer 2 ayrılık G.Saray'da 1 transfer 2 ayrılık 09:40
Grazer - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Grazer - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? 09:13
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:49
Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 7 ayrılık birden Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 7 ayrılık birden 22:17