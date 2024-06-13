Yeni üye Gürcistan

Turnuvalar tarihinde ilk kez yer alacak Gürcistan... Daha önce ne Dünya Kupası ne de Avrupa Şampiyonası'na katılabildi. Ancak bu döngü, 2021'de Fransız teknik adam Willy Sagnol'ün takımın başına gelmesiyle birlikte kırıldı. Özellikle takımı tanıdıktan sonra kendi sistemini sahaya yansıtan Sagnol, Gürcistan'la başarılı sonuçlar almaya başladı. Üst üste alınan galibiyetler, güven veren futbol sonrasında play-offa kalan Gürcüler, önce Lüksemburg'u ardından da Yunanistan'ı saf dışı bırakıp ilk kez şampiyonaya katıldı. Kaybedecek bir şeyleri yok. Bu onlara hem özgüven hem de rahatlık verecektir. Alacakları her puan onlar için artı olacak. Grubun kısacası kapalı kutusu olan Gürcistan, üç takıma da sürpriz sonuçlar yaşatabilir.

GÜRCİSTAN'IN YARISI KVARA

Kvaratskhelıa, Napolilerin tabiriyle Kvaradonna... Gürcistan futbolunun geçmişten bu güne belki de en büyük yıldızı... Henüz 23 yaşında ve 80 milyon euro değere sahip. Yani 161 milyon euroluk Gürcistan'ın bir anlamda yüzde 50'si bu çocuk... Kvara'nın şampiyonadaki performansını Gürcüler kadar tüm futbolseverler merak ediyor.

İDEAL 11'İ

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