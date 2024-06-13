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Turnuva gediklisi Çekya!

Bundan tam 28 yıl önce düzenlenen 1996 Avrupa şampiyonasında final oynayan Çekya, her turnuvaya bu hayalle katıldı. Çekler, sürprize imza atıp Almanya’da da bu rüyanın peşinde.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Turnuva gediklisi Çekya!

Eski adıyla Çek Cumhuriyeti, yeni adıyla Çekya... Çekoslovakya'nın parçalanmasından sonra kurulan Çekya, tek başına katıldığı ilk organizasyon olan 1996'da finale çıkmış ancak altın golle Almanya'ya yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı. O tarihten bu yana oynanan tüm Avrupa Şampiyonlarına katılan bir takım Çekya... Üst üste 8'inci turnuvada boy gösterecekler. Elemeleri Arnavutluk'un ardından ikinci sırada tamamlayarak şampiyonanın biletini alan Çeklerin hayali; 1996'da Almanlara kaptırdıkları kupayı Almanya'da kazanmak. Çekya, bu sürprize imza atar mı bilinmez ama onlar 28 yıldır bu rüya ile yatıp kalıyorlar. 2020'de çeyrek final oynayan Çekler, belki de bu defa imkansız denileni başarabilir. İzleyip görelim...

YILDIZI TABİİ Kİ SOUCEK

Çekya, daha önceden dünya futboluna Rosicky, Poborsky, Nedved, Ujfalusi, Cech ve tabii ki Panenka gibi isimleri armağan etti. Eskisi kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasalarda dümende Tomas Soucek var. Kaptan şu anda takımın en önemli yıldızı ve Hasek'in de saha içindeki lideri. Onun performansı Çekler için çok önemli.

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