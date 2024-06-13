Ronaldo ve saz arkadaşları

Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan Portekiz, Cristiano Ronaldo önderliğinde Berlin'deki final için yola çıktı. 1984, 2000 ve 2012'de yarı final, 2004'te de final oynayan Portekiz, 2016'da ise şampiyon olup kupayı kazanmayı başarmıştı. Şu an başlarındaki Roberto Martinez ile ikinci kez bu şampiyonluğu istiyorlar. Belçika'nın altın jenerasyonuyla bir türlü bu organizasyonlarda başarı yakalayamayan Martinez, bu başarısızlığını Portekiz'in başında kırabilecek mi bekleyip göreceğiz. Dünya yıldızlarıyla dolu bir kadroya sahip olan yeşil-kırmızılılar, turnuvanın da en büyük favorilerinden biri. Elemelerde oynadığı 10 hazırlık maçını da kazanarak Almanya'ya geldiler. Portekiz ayrıca; 1996'dan bu yana düzenlenen 8 organizasyonda da yer almayı başarmış bir takım.

İDEAL 11:

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