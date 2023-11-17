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Serdar Saatçı: Norveç maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Başarılı defans oyuncusu Serdar Saatçı, Norveç maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 23:33
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Serdar Saatçı: Norveç maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz

Ümit Milli Futbol Takımı, Pendik Stadyumu'nda özel maçta karşılaştığı Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümit Milli Futbol Takımı'nın defans oyuncusu Serdar Saatçı, "Güzel bir maçtı. Seyir zevki yüksekti. İkili mücadelesi yüksekti. Rakip daha fizikliydi. Oynadıkları sistem uzun toptu. Biz de buna karşı her kamp olduğu gibi hocalarımızın her gün idmanlarda, analizlerde bunların üstüne tek tek değiniriz. Değindiğimiz bütün şeyleri sahada yapmaya çalışıyoruz. Hocamızın bize gösterdiği her şey sahada çıkıyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün ilk 20 dakika sallandık ama sonradan oyuna ortak olduğumuzu düşünüyorum. Bunun neticesinde berabere kaldık. Güzel bir galibiyet olsa yakışırdı bize" şeklinde konuştu.

"NORVEÇ MAÇINI YENİP, ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYORUZ"

Alanya'da oynayacakları Norveç müsabakası için ise Saatçı, "Biz de biraz şanssızlık var. Hocamız sağ olsun, üzerimizde çok emekleri var. Üzerimizde çok duruyorlar. Grupta en iyi topu oynayan biziz, en çok şutu çeken biziz ama neticesinde sonucu getiremiyoruz. Sonuçta aksaklık oluyor. Bu maçla çıkış yapmak istiyoruz. Her maçta gereken performansı gösteriyoruz ama hak ettiğimiz sonucu alamıyoruz. Hem burada çalışan personellerimizi hem de hocalarımızı haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü o kadar emeğin üzerinde galibiyet almamış gerekiyor. İnşallah Norveç maçını yenip, çıkış yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Alanya halkını Norveç maçına davet eden genç futbolcu, "Onları bekliyoruz. Maçı izlemeye gelsinler. Oradan 3 puan alıp çıkış yapmak istiyoruz. Onlara da güzel bir maç izlettirmek istiyoruz" dedi.

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