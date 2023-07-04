Gurur duyuyoruz

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'daki 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcuların elde ettiği sonucu "gurur duyulacak bir tablo" sözleriyle değerlendirdi. Bak, 48 ülkeden 7 bin 300 sporcunun 26 branşta yarıştığı, Türkiye'nin 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronzla tamamladığı oyunlarda elde edilen başarının başta Paris Olimpiyatları'nda olmak üzere artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

PARIS 2024'ÜN İŞARET FİŞEĞİ

Son yıllarda elde edilen başarıların 2002 yılından bu yana doğru ve planlı bir şekilde izlenen bir spor politikasının neticesi olduğuna vurgu yapan Bak, şöyle devam etti: Geldiğimiz süreçte ülkemiz, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla gurur duyulacak bir seviyede. Alınan bu madalyalar, Paris 2024'ün işaret fişeği. Milli sporcularımızın elde ettikleri başarıların artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum."

En yüksek skor

3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular 9'u altın toplamda 38 madalya kazandı. Ay-yıldızlılar oyunlarda tarihteki en yüksek madalya sayısına ulaşırken, 7 milli sporcu da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.