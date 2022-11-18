A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. Son olarak Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada İtalyan çalıştırıcı Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığı açıklandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA



TVF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.