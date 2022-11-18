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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı!

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan flaş açıklama geldi. Yapılan açıklamada Filenin Sultanları'nın başantrenörlüğünü yapan Giovanni Guidetti ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 17:47 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 18:07
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. Son olarak Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada İtalyan çalıştırıcı Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığı açıklandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

TVF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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