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Ümit Milli Futbol Takımı Avusturya ve Polonya ile özel maçlar yapacak

Ümit Milli Futbol Takımı, kasım ayında Hırvatistan'da Avusturya ve Polonya ile özel maç yapacak.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 16:23
Ümit Milli Futbol Takımı Avusturya ve Polonya ile özel maçlar yapacak

Ümit Milli Futbol Takımı, kasım ayında Hırvatistan'da iki özel maça çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Medulin bölgesinde Avusturya ve Polonya ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek.

Özel maç serisinde ilk olarak 17 Kasım Perşembe günü Avusturya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, 21 Kasım Pazartesi günü de Polonya ile mücadele edecek. İki maç da TSİ 16.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekibin yapacağı özel maçlar, 2002 ve üstü doğumlu oyunculardan kurulan yeni kadro için önemli birer sınav olacak.

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