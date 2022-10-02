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Türkiye - Liberya: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ampute Milli Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet!

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında Liberya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı!

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 21:17
Türkiye - Liberya: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ampute Milli Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet!

Ampute Milli Futbol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın ikinci maçında Liberya ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta Fransa'yı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Liberya'ya karşı ise sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri golleri Ömer Güleryüz (3) ve Muhammet Yeğen ve Savaş Kaya kaydetti.

Bu sonucun ardından Türkiye, grupta 6 puana ulaştı. A Milli Takım, bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi. Liberya'nın henüz puanı bulunmuyor.

A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında Haiti ile karşılaşacak.

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