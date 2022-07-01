Mete Gazoz Akdeniz Oyunları altın madalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

28 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cezayir'in Oran kentinde gerçekleşen 2022 Akdeniz Oyunları Okçuluk Yarışmaları'nda sona gelindi. Ülkemizi temsil eden sporcularımızdan Mete Gazoz, altın madalya için yarışacak. Peki, Mete Gazoz - Federico Musolesi altın madalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

METE GAZOZ - FEDERICO MUSOLESI ALTIN MADALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mete Gazoz - Federico Musolesi altın madalya maçı 1 Temmuz Cuma saat 17.15'te Ianseo sistemi üzerinden canlı yayınlanacak.

MİLLİLERİMİZİN TAKVİMİ

11:55'de Klasik Yay Kadın takımımız İtalya'ya karşı altın madalya,

12:30'da Klasik Yay Erkek takımımız İtalya'ya karşı bronz madalya,

13:50'de Klasik Yay Karışık takımımız İtalya'ya karşı altın madalya,

16:30'da Ezgi BAŞARAN Fransız Anaelle FLORENT'e karşı bronz madalya,

17:25'de Mete GAZOZ İtalyan Federico MUSOLESİ'ye karşı altın madalya müsabakaları yapılacaktır.