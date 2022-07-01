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Mete Gazoz Akdeniz Oyunları altın madalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil eden sporcularımızdan Mete Gazoz, İtalyan rakibi Federico Musolesi ile altın madalya için karşı karşıya gelecek. Peki, Mete Gazoz - Federico Musolesi altın madalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 10:29 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 10:34
Mete Gazoz Akdeniz Oyunları altın madalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

28 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cezayir'in Oran kentinde gerçekleşen 2022 Akdeniz Oyunları Okçuluk Yarışmaları'nda sona gelindi. Ülkemizi temsil eden sporcularımızdan Mete Gazoz, altın madalya için yarışacak. Peki, Mete Gazoz - Federico Musolesi altın madalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

METE GAZOZ - FEDERICO MUSOLESI ALTIN MADALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mete Gazoz - Federico Musolesi altın madalya maçı 1 Temmuz Cuma saat 17.15'te Ianseo sistemi üzerinden canlı yayınlanacak.

MİLLİLERİMİZİN TAKVİMİ

11:55'de Klasik Yay Kadın takımımız İtalya'ya karşı altın madalya,
12:30'da Klasik Yay Erkek takımımız İtalya'ya karşı bronz madalya,
13:50'de Klasik Yay Karışık takımımız İtalya'ya karşı altın madalya,

16:30'da Ezgi BAŞARAN Fransız Anaelle FLORENT'e karşı bronz madalya,
17:25'de Mete GAZOZ İtalyan Federico MUSOLESİ'ye karşı altın madalya müsabakaları yapılacaktır.

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