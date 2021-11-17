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Van Gaal: Norveç'i yenmeseydik emekli olacaktım!

Hollanda teknik direktörü Louis Van Gaal, Norveç'i 2-0 mağlup ederken, A Milli Takım'ımızın da bulunnduğu grubu lider olarak tamamlamayı başardı. Karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli çalıştırıcı Van Gaal açıklamasında "Norveç'i yenmeseydik emekli olacaktım" ifadelerini kullandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:24
Van Gaal: Norveç'i yenmeseydik emekli olacaktım!

Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis Van Gaal, Norveç'i yenerek Dünya Kupası bileti aldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

Van Gaal maç sonu basın toplantısında kazanamamaları halinde emekli olacağını belirterek, "Türkiye ve Norveç'in arkasında kalıp Dünya Kupası'na gidemeseydik kesinlikle emekli olacaktım. Artık bir kulüp takımı değil Milli takım çalıştırmak istediğimi söylemiştim. Başka Milli takımlardan teklifler vardı ama bu benim son görevim olurdu" diye konuştu.

Maç boyunca gerginlik yaşamadığını belirten 70 yaşındaki teknik adam, "Her zaman olumlu bakarak maça çıktım. İlk yarıda 5 pozisyonumuz vardı. Gollerin geç gelmesi endişe yaratmış olabilir ama biz emindik" ifadelerini kullandı.

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