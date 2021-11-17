Ordu otel bastı! Ally Samatta rehin alındı

Tanzanya'dan ayrılırken prosedür gereği koronavirüs testi yaptıran kafilede tüm futbolcuların testi negatif çıktı. Ancak Madagaskar'a özel jetle iniş yaptıları havalimanında uçaktan inmelerine izin verilmedi. Uçakta yapılan testlerde ise üç futbolcunun pozitif olduğu öne sürüldü. Madagaskarlı yetkililerin yaptığı testlerde üç ismin pozitif çıkmasına şaşıran Tanzanya kafilesi, kendi testlerinden tekrar uyguladı ve tüm futbolcular negatif çıktı.

Sürecin devamında Tanzanya kafilesinin konakladığı otele gelen Madagaskar ordusu, pozitif olduğunu iddia ettikleri oyuncuların maça çıkmasına izin vermedi. Silahlı askerler, koridorda ve oyuncuların odalarının önünde nöbet tuttu. Tanzanya Futbol Federasyonu, o anların görüntülerini paylaştı ve konuyla ilgili bir açıklama yaparak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahla girdiği ve oyuncuların kapısının önünde beklediklerini aktardı.