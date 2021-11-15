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Eljif Elmas Kuzey Makedonya'yı play off'lara taşıdı | Kuzey Makedonya - İzlanda: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 10. maçında Kuzey Makedonya sahasında İzlanda ile karşı karşıya geldi. Eljif Elmas'ın 2 golle yıldızlaştığı karşılaşma Kuzey Makedonya'nın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Kuzey Makedonya, puanını 18'e yükseltti ve 2. sırada yer alarak play-off oynamaya hak kazandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:50
Eljif Elmas Kuzey Makedonya'yı play off'lara taşıdı | Kuzey Makedonya - İzlanda: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 10. karşılaşmasında Kuzey Makedonya, İzlanda'yı ağırladı.

Toshe Proeski Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kuzey Makedonya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alioski ile 65. ve 87. dakikalarda Eljif Elmas kaydetti. İzlanda'nın tek sayısı ise 54. dakikada Thorsteinsson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kuzey Makedonya, puanını 18'e yükseltti ve 2. sırada yer alarak play-off oynamaya hak kazandı. İzlanda ise 9 puanla grubu tamamladı.

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