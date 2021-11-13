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Bosna Hersek'in Dünya Kupası şansı kalmadı | Bosna Hersek 1-3 Finlandiya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 7. maçında Bosna Hersek sahasında Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan karşılaşma konuk takımın 3-1 galibiyeti ile tamamlandı. Bu skorun ardından Bosna Hersek'in 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı kalmadı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 19:08
Bosna Hersek'in Dünya Kupası şansı kalmadı | Bosna Hersek 1-3 Finlandiya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Bosna Hersek sahasında Finlandiya'yı ağırladı. 4 gol çıkan mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Finlandiya'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Marcus Forss, 51'de Robin Lod ve 73. dakikada ise Daniel O'Shaughnessy'i kaydetti. Bosna Hersek'in tek golü ise 69. dakikada Luka Menalo'dan geldi. Ayrıca Finlandiya'da 37. dakiakda Jukka Raitala direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MIRALEM PJANIC İLK 11'DE BAŞLADI

Mücadeleye Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic ilk 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek 7 puanda kaldı ve grupların tamamlanmasına 1 maç kala Dünya Kupası şansını kaçırdı. Finlandiya ise 11 puana yükseldi.

D GRUBU PUAN DURUMU

Fransa - 6 maç - 12 puan
Finlandiya - 7 maç - 11 puan
Ukrayna - 7 maç - 9 puan
Bosna Hersek - 7 maç - 7 puan
Kazakistan - 7 maç - 3 puan

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