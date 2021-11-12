İngiltere - Arnavutluk: 5-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor... I Grubu 9. maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. İngilizler, karşılaşmayı 5-0 farklı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Harry Maguire, 18', 33', 45+1. dakikalarda Harry Kane ve 28. dakikada Jordan Henderson kaydetti.
Bu galibiyet sonrası İngiltere puanını 23'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
İşte I Grubu'nda puan durumu:
İngiltere: 23
Polonya: 20
Arnavutluk: 15
Macaristan: 14
Andorra: 6
San Marino: 0