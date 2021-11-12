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İngiltere - Arnavutluk: 5-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor... I Grubu 9. maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. İngilizler, karşılaşmayı 5-0 farklı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyet sonrası İngiltere 23 puanla liderliğini sürdürdü.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:39
İngiltere - Arnavutluk: 5-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor... I Grubu 9. maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. İngilizler, karşılaşmayı 5-0 farklı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Harry Maguire, 18', 33', 45+1. dakikalarda Harry Kane ve 28. dakikada Jordan Henderson kaydetti.

Bu galibiyet sonrası İngiltere puanını 23'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

İşte I Grubu'nda puan durumu:

İngiltere: 23
Polonya: 20
Arnavutluk: 15
Macaristan: 14
Andorra: 6
San Marino: 0

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