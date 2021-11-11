İrlanda - Portekiz maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İrlanda ile Portekiz kozlarını paylaşıyor.
Aviva Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetiyor.
İRLANDA CUM. PORTEKİZ MAÇI 11'LERİ
İrlanda: Bazunu, Coleman, Duffy, Egan, Doherty, Hendrick, Cullen, McGrath, Robinson, Ogbene, Robinson
Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Pepe, Danilo, Dalot, Nunes, Palhinha, Bruno Fernandes, Guedes, Silva, Cristiano Ronaldo
İRALANDA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İrlanda - Portekiz maçı 11 Kasım Perşembe günü saat 22:45'te başladı. Karşılaşma UEFA TV'de yayınlanıyor.