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İrlanda - Portekiz maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Aviva Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetiyor.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:45 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:51
İrlanda - Portekiz maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İrlanda ile Portekiz kozlarını paylaşıyor.

Aviva Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetiyor.

İRLANDA CUM. PORTEKİZ MAÇI 11'LERİ

İrlanda: Bazunu, Coleman, Duffy, Egan, Doherty, Hendrick, Cullen, McGrath, Robinson, Ogbene, Robinson

Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Pepe, Danilo, Dalot, Nunes, Palhinha, Bruno Fernandes, Guedes, Silva, Cristiano Ronaldo

İRALANDA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İrlanda - Portekiz maçı 11 Kasım Perşembe günü saat 22:45'te başladı. Karşılaşma UEFA TV'de yayınlanıyor.

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