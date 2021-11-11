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Almanya - Liechtenstein maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor... Almanya, J Grubu 9. maçında sahasında Liechtenstein ile kozlarını paylaşıyor. Almanya - Liechtenstein maçının canlı anlatımı haberimizde...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:45 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:49
Almanya - Liechtenstein maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor... Almanya, J Grubu 9. maçında sahasında Liechtenstein ile kozlarını paylaşıyor. Almanya - Liechtenstein maçının canlı anlatımı haberimizde...

ALMANYA - LIECHTENSTEIN İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Hofmann, Rüdiger, Kehrer, Gunter; Gündoğan, Goretzka; Baku, Müller, Sane; Reus

Liechtenstein: Büchel, Wolfinger, Malin, Kaufmann, Hofer, Göppel, Sele, Frommelt, Hasler, Salanovic, Frick

ALMANYA - LIECHTENSTEIN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya - Liechtenstein maçı saat 22:45'de başladı ve mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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