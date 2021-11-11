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Almanya - Liechtenstein: 9-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor... Almanya, J Grubu 9. maçında sahasında Liechtenstein ile kozlarını paylaştı. Panzerler karşılaşmayı 9-0 farklı kazandı. Mücadelede Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da golünü atarak takımının galibiyetinde rol oynadı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 00:39 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 00:45
Almanya - Liechtenstein: 9-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor... Almanya, J Grubu 9. maçında sahasında Liechtenstein ile kozlarını paylaştı. Panzerler karşılaşmayı 9-0 farklı kazandı. Mücadelede Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da golünü atarak takımının galibiyetinde rol oynadı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan, 20. dakikada kendi kalesine Daniel Kaufmann, 22. ve 49. dakikalarda Leroy Sane, 23. dakikada Marco Reus, 76 ve 86 dakikada Thomas Müller, 80. dakikada Ridle Baku, 89. dakikada Goppel kaydetti.

Almanya bu galibiyetle puanını 24'e yükselterek grupta liderliğini sürdürdü.

İŞTE J GRUBUNDA PUAN DURUMU

Almanya: 24
Kuzey Makedonya: 15
Romanya: 14
Ermenistan: 12
İzlanda: 9
Liechtenstein: 1

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