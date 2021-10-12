İngiltere 1-1 Macaristan (MAÇ SONUCU-ÖZET) Szalai'li Macaristan İngiltere ile yenişemedi!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İngiltere ile Macaristan karşı karşıya geldi.
İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Macaristan'ın golü 24. dakikada penaltıdan Sallai'den gelirken, İngiltere'nin golünü 37. dakikada Stones kaydetti.
SZALAI İLK 11'DE BAŞLADI
Macaristan forması giyen Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, ilk 11'de başladığı İngiltere maçında 90 dakika sahada kaldı.
İngiltere bu sonuçla puanını 20'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Puanını 11'e yükselten Macaristan ise 4. sırada yer aldı.