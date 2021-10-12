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Arnavutluk 0-1 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Maçta olay çıktı! Gol sonrası ortalık karıştı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. I Grubu'nda Polonya, deplasmanda Arnavutluk'u Swiderski'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmaya Polonya'nın golü sonrası yaşanan olaylar damga vurdu. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 01:22 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:18
Arnavutluk 0-1 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Maçta olay çıktı! Gol sonrası ortalık karıştı

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Arnavutluk ile Polonya kozlarını paylaştı.

Konuk takım, rakibini 79. dakikada Swiderski'nin tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

GOL SONRASI ORTALIK KARIŞTI!

Polonya'nın Swiderski ile bulduğu gol sonrası yaşanan tribün olayları nedeniyle maç bir süre durdu. Olayların yatıştırılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam ederken, kalan sürede gol çıkmadı ve karşılaşma 1-0'lık Polonya üstünlüğüyle noktalandı.

Polonya bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak 2. sıraya yükseldi. Gruptaki 3. yenilgisini alan Arnavutluk ise 15 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.

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