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İspanya-Fransa Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oluyor. İspanya ile Fransa, 2. kez düzenlenen Uluslar Ligi'nde kupaya uzanmak için kozlarını paylaşacak. Peki, İspanya-Fransa Uluslar Ligi final maçı ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak? İspanya-Fransa maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 18:19
İspanya-Fransa Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Fransa arasında oynanacak olan final maçı hakkındaki detaylar futbolseverlerin gündeminde. UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükselirken, Fransa ise Belçika'yı 3-2 mağlup edip final bileti almıştı. Futbolseverler, final maçının tarihini ve kanalını araştırmaya başladı. İşte yanıtı:

İSPANYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Fransa arasındaki final maçı 10 Ekim Pazar günü San Siro Stadı'nda oynanacak. Mücadele 21.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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