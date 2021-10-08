Ekvador Bolivya maçına Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia damgası! Tarih yazdı

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 10. maçında Ekvador sahasında Bolivya'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ekvador'a galibiyeti getiren golleri Estrada ve Enner Valencia (2) attı. Ekvador bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı ve 3. sırada yükseldi. Bolivya ise 6 puanla 9. sırada kaldı.