Ekvador Bolivya maçına Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia damgası! Tarih yazdı

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 10. maçında Ekvador sahasında Bolivya'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ekvador'a galibiyeti getiren golleri Estrada ve Enner Valencia (2) attı. Ekvador bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı ve 3. sırada yükseldi. Bolivya ise 6 puanla 9. sırada kaldı.
ENNER VALENCIA ÜLKE TARİHİNE GEÇTİ!
Karşılaşmaya 2 golle damgasını vuran Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia galibiyette önemli rol oynadı ve ülke tarihine geçti.
Ekvador formasıyla 33 gole ulaşan Valencia, milli takım tarihinin en golcü futbolcusu unvanını eline aldı. Enner Valencia'nın geride bıraktığı eski futbolcu Agustin Delgado'nun 31 golü bulunuyordu. Ekvador formasını 65 kez giyen Valencia attığı 33 golle 0.51'lik maç başı gol ortalaması tutturdu.