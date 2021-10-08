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Ekvador Bolivya maçına Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia damgası! Tarih yazdı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ekvador ile Bolivya'nın karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia tarih yazdı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Monumental Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Ekvador'a galibiyeti getiren isim oldu. Enner Valencia, 17 ve 19. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmaya damga vurdu ve tarihe adını yazdırdı. Ekvador'un diğer golünü Estrada kaydetti. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 10:36 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 10:37
Ekvador Bolivya maçına Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia damgası! Tarih yazdı

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 10. maçında Ekvador sahasında Bolivya'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ekvador'a galibiyeti getiren golleri Estrada ve Enner Valencia (2) attı. Ekvador bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı ve 3. sırada yükseldi. Bolivya ise 6 puanla 9. sırada kaldı.

Ekvador Bolivya maçına Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia damgası! Tarih yazdı

ENNER VALENCIA ÜLKE TARİHİNE GEÇTİ!
Karşılaşmaya 2 golle damgasını vuran Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia galibiyette önemli rol oynadı ve ülke tarihine geçti.

Ekvador Bolivya maçına Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia damgası! Tarih yazdı

Ekvador formasıyla 33 gole ulaşan Valencia, milli takım tarihinin en golcü futbolcusu unvanını eline aldı. Enner Valencia'nın geride bıraktığı eski futbolcu Agustin Delgado'nun 31 golü bulunuyordu. Ekvador formasını 65 kez giyen Valencia attığı 33 golle 0.51'lik maç başı gol ortalaması tutturdu.

Ekvador Bolivya maçına Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia damgası! Tarih yazdı

Fenerbahçe ile sezona hızlı bir giriş yapan Enner Valencia şu ana kadar sarı-lacivertli formayla 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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