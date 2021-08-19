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Son dakika spor haberi: Ampute Futbol Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor!

Son dakika spor haberi: 2017'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek ülkemizi gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımı'nın sıradaki hedefi 10-19 Eylül tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası. Bolu'da çalışmalarına başlayan ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Osman Çakmak basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Bizim tek hedefimiz var. Allah nasip ederse ülkemizin geçirdiği şu zor günlerde Avrupa şampiyonu olmak" ifadelerini kullandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 17:10
Son dakika spor haberi: Ampute Futbol Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor!

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, 10-19 Eylül tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerde devam ediyor. 16 Temmuz'dan beri kampta bulunan millilerde, hedef Avrupa şampiyonluğu. Avrupa Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanan Ampute Futbol Milli Takımı'nda teknik direktör Osman Çakmak, "Bizim tek hedefimiz var. Allah nasip ederse ülkemizin geçirdiği şu zor günlerde Avrupa şampiyonu olmak" dedi.

"TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Bizim tek hedefimiz var. Allah nasip ederse ülkemizin geçirdiği şu zor günlerde Avrupa şampiyonu olmak. 16 ülke katılacaktı. 2 ülke pandemiden dolayı katılamıyor. 14'e düştü. Bizim için sayı fark etmez. Bizim için önemli olan, orada olup, başarı yakalamak. Şu zor günlerde Türk milletine bir borcumuz var. Avrupa Şampiyonası kupasını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. 18 sporcu ile kampa katıldık. 16'sında kampa girdik. 29'unda kampımız bitiyor. İstirahat ettikten sonra Riva'da kampa gireceğiz. Ayın 10'unda Varşova. Varşova'dan Krakow'a uçuşumuz gerçekleşecek. 12'sinde şampiyonanın başlangıç maçı var. 13'ünde de ilk maçımızı Gürcistan'la oynayacağız. Saat 14'te oynuyoruz" dedi.

"DÜNYADA AMPUTE FUTBOL BİZDEN SORULUR"

Ampute futbol denilince akla Türkiye'nin geldiğini belirten Çakmak, "Artık dünyada hem yönetim hem de sportif anlamda ampute futbol bizden sorulur. O yolda ilerliyoruz. Benimle beraber mücadele eden tüm sporcu kardeşlerimizle, teknik ekibimizle, birlik ve beraberlik içinde Türk milletine borcumuz olan Avrupa şampiyonluğunu, şu zor günlerde en azından bir nebze moral olsun diye kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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