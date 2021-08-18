Filenin Sultanları bugün sahnede

Organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak. Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. D Grubu'ndaki A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonadaki ilk maçında bugün 20.30'da Romanya ile kapışacak.

AY-YILDIZLILARIN İNANCI TAM

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, bugün başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa inandıklarını söyledi. Cansu Özbay ise "Hedefimiz turnuvayı Sırbistan'da bitirmek. İnşallah öyle olur. Altın madalya hedefimiz var" dedi.