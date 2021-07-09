Son dakika spor haberi: Ölüm tehditleri almıştı! Alvaro Morata ailesiyle tatilde

Karşılaşma sonrasında Morata'nın eşi Alice Campello çarpıcı bir paylaşımda bulunurken gelen bazı kötü niyetli ve tehdit içerikli mesajları paylaştı. Campello paylaşımında bazı taraftarların çocuklarının kanser olmasını ya da ölmesini dilediğini söylerken, mesajlar nedeniyle artık üzülmediğini belirtirken aile bu gelişmeler üzerine tatile çıktı.

EURO 2020'nin başlangıcın itibaren son derece stresli günler geçiren Morata ailesi İtalya'da tatile çıktı. Ailecek aldıkları ölüm tehditleri sonrası büyük stres ve üzüntü yaşayan Morata, eşi Alice Campello ve çocuklarıyla İtalya'nın Sardinya Adası'nda kafa dinliyor.

Tehditlerle ilgili önceki gün sosyal medyadan açıklama yapan Alice Campello, "Bu mesajların İtalyan olmamla ilgili olduğunu düşünmüyorum, bu cehaletle alakalı. Daha zayıf bir kişinin başına gelseydi, daha büyük bir sorun olurdu. Futbolun, sadece insanları birleştirmesi gereken bir spor olduğunu ve hayal kırıklıklarımızı dışa vurmak için kullanılmadığını unutmamak gerekir. Umarım gelecekte bu tarz insanlara karşı önlem almak mümkün olur. Çünkü bu durum kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

EŞİNİ TESELLİ ETTİ

Aynı zamanda ünlü bir manken olan Alice Campello eşiyle her fırsatta sarıldı ve teselli etti.