Haberler Diğer Milli Takımlar Son dakika spor haberi: Ölüm tehditleri almıştı! Alvaro Morata ailesiyle tatilde

Son dakika spor haberi: Ölüm tehditleri almıştı! Alvaro Morata ailesiyle tatilde

İtalya karşısında kaçırdığı penaltı sonrası mağlubiyetin faturası kendisine çıkan Morata'nın eşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kötü niyetli ve tehdit içerikli mesajlar aldığını duyurmuştu. Morata geçirilen stresli dönemin ardından tatile çıktı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 14:11
Son dakika spor haberi: Ölüm tehditleri almıştı! Alvaro Morata ailesiyle tatilde

Karşılaşma sonrasında Morata'nın eşi Alice Campello çarpıcı bir paylaşımda bulunurken gelen bazı kötü niyetli ve tehdit içerikli mesajları paylaştı. Campello paylaşımında bazı taraftarların çocuklarının kanser olmasını ya da ölmesini dilediğini söylerken, mesajlar nedeniyle artık üzülmediğini belirtirken aile bu gelişmeler üzerine tatile çıktı.

EURO 2020'nin başlangıcın itibaren son derece stresli günler geçiren Morata ailesi İtalya'da tatile çıktı. Ailecek aldıkları ölüm tehditleri sonrası büyük stres ve üzüntü yaşayan Morata, eşi Alice Campello ve çocuklarıyla İtalya'nın Sardinya Adası'nda kafa dinliyor.

Tehditlerle ilgili önceki gün sosyal medyadan açıklama yapan Alice Campello, "Bu mesajların İtalyan olmamla ilgili olduğunu düşünmüyorum, bu cehaletle alakalı. Daha zayıf bir kişinin başına gelseydi, daha büyük bir sorun olurdu. Futbolun, sadece insanları birleştirmesi gereken bir spor olduğunu ve hayal kırıklıklarımızı dışa vurmak için kullanılmadığını unutmamak gerekir. Umarım gelecekte bu tarz insanlara karşı önlem almak mümkün olur. Çünkü bu durum kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

EŞİNİ TESELLİ ETTİ
Aynı zamanda ünlü bir manken olan Alice Campello eşiyle her fırsatta sarıldı ve teselli etti.

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