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İtalya'nın kadrosu belli oldu!

Son dakika spor haberi: öncesi takımlar kadrolarını teker teker açıklamaya başladı. A Milli Takım'ımızın grubunda yer alan ve açılış maçında karşılaşacağımız İtalya da EURO 2020 kadrosunu resmen duyurdu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 20:44 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 20:45
İtalya'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu!

öncesi takımlar kardolarını açıklamaya başladı.

Milli Takımımızın açılış maçında karşı karşıya geleceği İtalya'da 22 kişilik kardosu da resmen duyuruldu.

İŞTE İTALYA'NIN KADROSU:

Kaleci: DONNARUMMA - MERET - SIRIGU

Defans: ACERBI - BASTONI - BONUCCI - CHIELLINI DI LORENZO - EMERSON - FLORENZI MANCINI - SPINAZZOLA - TOLOI

Orta saha: - CRISTANTE - JORGINHO LOCATELLI - PELLEGRINI PESSINA - SENSI - VERRATTI

Forvet: BELOTTI - BERARDI BERNARDESCHI - CHIESA IMMOBILE - INSIGNE - POLITANO

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