Azerbaycan Teknik Direktörü Gianni de Biasi, maç öncesi şunları söyledi: "Güzel bir maç oynamak, iyi bir performans ortaya koymak ve Türkiye'ye zorluk çıkarmak için uğraşacağız. Türkiye'yi zorlamamız, onlara da katkı sağlayacaktır."

'DUALARIMIZ TÜRKİYE'YLE'

Biasi ile birlikte basın toplantısına çıkan Azerbaycan'ın tecrübeli ismi Kara Karayev, kısa ve net konuştu. "Bu dostluk değil, kardeşlik maçı" diyen 28 yaşındaki futbolcu, "Arzu ederiz ki, iyi hazırlık maçlarından biri olsun. Tüm maçlarda Türkiye'yi destekledik, bu değişmeyecek. Bugün de yarın da milletimiz en iyi şekilde Türkiye'nin yanında olacak. Dualarımız EURO 2020'de Türkiye'nin yanında olacak" sözlerini sarfetti