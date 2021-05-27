Haberler Diğer Milli Takımlar 'Zorluk çıkarmak için uğraşacağız!'

'Zorluk çıkarmak için uğraşacağız!'

Direktörü , maç öncesi şunları söyledi: "Güzel bir maç oynamak, iyi bir performans ortaya koymak ve 'ye zorluk çıkarmak için uğraşacağız. Türkiye'yi zorlamamız, onlara da katkı sağlayacaktır."

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
'Zorluk çıkarmak için uğraşacağız!'

Direktörü , maç öncesi şunları söyledi: "Güzel bir maç oynamak, iyi bir performans ortaya koymak ve 'ye zorluk çıkarmak için uğraşacağız. Türkiye'yi zorlamamız, onlara da katkı sağlayacaktır."

'DUALARIMIZ TÜRKİYE'YLE'

Biasi ile birlikte basın toplantısına çıkan 'ın tecrübeli ismi , kısa ve net konuştu. "Bu dostluk değil, kardeşlik maçı" diyen 28 yaşındaki futbolcu, "Arzu ederiz ki, iyi hazırlık maçlarından biri olsun. Tüm maçlarda Türkiye'yi destekledik, bu değişmeyecek. Bugün de yarın da milletimiz en iyi şekilde Türkiye'nin yanında olacak. Dualarımız 'de Türkiye'nin yanında olacak" sözlerini sarfetti

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