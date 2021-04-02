Haberler Diğer Milli Takımlar Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo'nun yere attığı kaptanlık pazubendi yaklaşık 64 bin euroya satıldı

Son dakika spor haberleri: 'nun yere attığı kaptanlık pazubendi yaklaşık 64 bin euroya satıldı

devi 'ta forma giyen , 'nda ile karşı karşıya geldikleri maçın son anlarında hakem kararına sinirlendi ve kaptanlık pazubendini yere fırlattı. Dünyaca ünlü yıldızın yere attığı pazunbent, açık artırmada yaklaşık 64 bin euroya alıcı buldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 16:32
Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo'nun yere attığı kaptanlık pazubendi yaklaşık 64 bin euroya satıldı

'da bir internet sitesinde başlatılan açık artırma için süre bu sabah doldu ve en yüksek teklif 7 milyon 500 bin 10 (63 bin 894 avro) oldu. Elde edilen gelirin tamamı isimli SMA hastası çocuğun tedavisinde kullanılacak.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2-2 berabere biten karşılaşmanın son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubendini yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Stadyumda görevli olarak bulunan itfaiyeci Djordje Vukicevic ise pazubendi alarak internetten açık artırmaya sunmuştu.

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