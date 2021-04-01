Son dakika spor haberleri: Kuzey Makedonya'nın tarihi galibiyeti Almanya basınında! "Acınacak durumda"

Kicker dergisi "Yine bir rezalet" başlığıyla verdiği haberde, marttaki milli maçların büyük bir darbe ile sona erdiği belirtildi. Haberde, Alman Milli Takımı'nın sahneye koyduğu bu performansın, Thomas Müller ve Mats Hummels'in takıma dönüşüne ilişkin tartışmayı alevlendirdiği ifade edildi.