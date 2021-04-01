Haberler Diğer Milli Takımlar Son dakika spor haberleri: Kuzey Makedonya'nın tarihi galibiyeti Almanya basınında! "Acınacak durumda"

Son dakika spor haberleri: 'nın tarihi galibiyeti basınında! "Acınacak durumda"

3. maçında sahasında 'yı ağırladı. Konuk ekip rakibini 2-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Kuzey Makedonya'nın gollerini eski Galatasaraylı ve Fenerbahçeli oyuncular attı. İlk gol 'den gelirken 85. dakikada Almanya'yı yıkan isim oldu. Almanya basını mağlubiyet sonrası takımı sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 13:09 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 13:09
Son dakika spor haberleri: Kuzey Makedonya'nın tarihi galibiyeti Almanya basınında! "Acınacak durumda"

A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü maçında 'ya evinde 2-1 yenilmesi ülke basınında eleştirilere neden oldu.

Son dakika spor haberleri: Kuzey Makedonya'nın tarihi galibiyeti Almanya basınında! "Acınacak durumda"

Kicker dergisi "Yine bir rezalet" başlığıyla verdiği haberde, marttaki milli maçların büyük bir darbe ile sona erdiği belirtildi. Haberde, Alman Milli Takımı'nın sahneye koyduğu bu performansın, Thomas Müller ve Mats Hummels'in takıma dönüşüne ilişkin tartışmayı alevlendirdiği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Kuzey Makedonya'nın tarihi galibiyeti Almanya basınında! "Acınacak durumda"

Bild gazetesi de "Nasıl bir rezalet" manşetini atarken iç sayfada, Alman Milli Takımı'nın mağlubiyetini "Acınacak durumda" başlığını kullanarak okuyucularına duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Kuzey Makedonya'nın tarihi galibiyeti Almanya basınında! "Acınacak durumda"

Dünya sıralamasında 65. sırada bulunan 'ya karşı 'nın hezimete uğradığına dikkat çekilen haberde, teknik direktör Joachim Löw eleştirildi.

Son dakika spor haberleri: Kuzey Makedonya'nın tarihi galibiyeti Almanya basınında! "Acınacak durumda"

2021'e ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) 71 gün kaldığına işaret edilen haberde, milli takımdaki bu durumun korku ve endişeye yol açtığı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Kuzey Makedonya'nın tarihi galibiyeti Almanya basınında! "Acınacak durumda"

Süddeutsche Zeitung gazetesi de futbolunun en başarılı akşamlarından birini yaşadığı belirterek, J Grubu'nda duruma işaret edilerek "Alman futbolu Ermenistan ve Kuzey Makedonya'nın arkasına düştü" değerlendirmesinde bulunuldu.

SON DAKİKA