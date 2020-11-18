Sırbistan - Rusya | CANLI

UEFA Uluslar Ligi'nde son maçlar oynanıyor. A Milli Takım'ımızın grubunda yer alan Sırbistan ile Rusya kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalıyor. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ay-yıldızlılarımızı yakından ilgilendiriyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SIRBİSTAN-RUSYA MAÇINDA İLK 11'LER
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Mitrovic, Spahic, Radonjic, Ristic, Gudelj, Maksimovic, Mladenovic, Jovic, Mitrovic.
Rusya: Marinato, Karavaev, Diveev, Dzhikiya, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Erokhin, Miranchuk, Aleksey, Zabolotnyi.
SIRBİSTAN - RUSYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
UEFA Uluslar Ligi 3. Gruptaki Sırbistan - Rusya karşılaşması 22.45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.