Haberler Diğer Milli Takımlar Sırbistan - Rusya | CANLI

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Uluslar Ligi 3. Grup maçında ile karşı karşıya geliyor. A 'ımızı yakından ilgilendiren müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor. Her iki takımın da kazanmak için mücadele verdiği maçın canlı anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:43
Sırbistan - Rusya | CANLI

Uluslar Ligi'nde son maçlar oynanıyor. A 'ımızın grubunda yer alan ile kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalıyor. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ay-yıldızlılarımızı yakından ilgilendiriyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...



SIRBİSTAN-RUSYA MAÇINDA İLK 11'LER
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Mitrovic, Spahic, Radonjic, Ristic, Gudelj, Maksimovic, Mladenovic, Jovic, Mitrovic.

Rusya: Marinato, Karavaev, Diveev, Dzhikiya, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Erokhin, Miranchuk, Aleksey, Zabolotnyi.

SIRBİSTAN - RUSYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
UEFA Uluslar Ligi 3. Gruptaki Sırbistan - Rusya karşılaşması 22.45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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