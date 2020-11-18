Sırbistan Rusya: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi grup aşamalarında son maçlar oynandı. A Milli Takım'ımızın grubunda yer alan Sırbistan ile Rusya kritik maçta kozlarını paylaştı.. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sırbistan rakibini adeta sahadan sildi. Ev sahibi ekip baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve grubu üçüncü sırada tamamlayarak B Ligi'nde kalmayı başardı.

Sırbistan'a galibiyeti getiren goller Radonjic, Jovic (2), Vlahovic ve Mladenovic'ten geldi. Rusya bu mağlubiyetle 8 puanla grubu 2. sırada tamamladı ve seneye de B Ligi'nde oynamaya devam edecek.