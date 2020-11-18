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: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Uluslar Ligi 3. Grup maçında sahasında 'yı konuk etti. A 'ımızı yakından ilgilendiren müsabakada ev sahibi ekip farka koştu. S Sport'tan canlı yayınlanan karşılaşmada rakibini 5-0 mağlup eden Sırbistan önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:43 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 00:53
Sırbistan Rusya: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Uluslar Ligi grup aşamalarında son maçlar oynandı. A 'ımızın grubunda yer alan ile kritik maçta kozlarını paylaştı.. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sırbistan rakibini adeta sahadan sildi. Ev sahibi ekip baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve grubu üçüncü sırada tamamlayarak B Ligi'nde kalmayı başardı.

Sırbistan'a galibiyeti getiren goller Radonjic, Jovic (2), Vlahovic ve Mladenovic'ten geldi. Rusya bu mağlubiyetle 8 puanla grubu 2. sırada tamamladı ve seneye de B Ligi'nde oynamaya devam edecek.

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