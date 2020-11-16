Ümit Milli Takımımız, yarın Kosova U21 Milli Takımı ile Samsun'da oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına Samsunspor Altyapı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Millilerde morallerin yüksek olduğu gözlendi.
Ümitler Kosova’ya hazırlanıyor
Ümit Milli Takımımız, yarın Kosova U21 Milli Takımı ile Samsun'da oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına Samsunspor Altyapı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 23:54 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50