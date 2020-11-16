Haberler Diğer Milli Takımlar Ümitler Kosova’ya hazırlanıyor

Ümitler ’ya hazırlanıyor

Ümit , yarın Milli Takımı ile 'da oynayacağı 2021 U21 maçının hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 23:54 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
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