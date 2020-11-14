Haberler Diğer Milli Takımlar UEFA Uluslar Ligi maçları | Sergio Ramos iki penaltı kaçırdı İsviçre ile İspanya puanları paylaştı

Uluslar Ligi maçları | iki penaltı kaçırdı ile puanları paylaştı

Uluslar Ligi'nin beşinci haftası 9 maçla başladı. UEFA'nın düzeyindeki organizasyonunun beşinci haftasında A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı. Günün dikkat çeken mücadelesinde deplasmanda ile 1-1 berabere kalırken iki penaltı atışından yararlanamadı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 01:27
UEFA Uluslar Ligi maçları | Sergio Ramos iki penaltı kaçırdı İsviçre ile İspanya puanları paylaştı

, kaptanı 'un 2 kez penaltı kaçırdığı 4. Grup maçında ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi İsviçre'nin golünü 26. dakikada Remo Freuler, İspanya'nın golünü ise 89. dakikada Gerard Moreno attı.

2 YIL SONRA PENALTI KAÇIRDI!
Son olarak 2018 yılında penaltı kaçıran Sergio Ramos, İsviçre karşısında 2 penaltı birden kaçırdı.

SERGIO RAMOS REKOR KIRDI
İspanyol Ramos, 177'inci milli maçına çıkarak İtalyan kaleci 'u geçerek Avrupa'da en fazla forması giyen oyuncu oldu.



FRANSA PORTEKİZ'İ TEK GOLLE GEÇTİ
A Ligi 3. Grup maçında , deplasmanda Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada N'Golo Kante attı.

PANZERLER 3 ATTI 3 ALDI
A Ligi 4. Grup karşılaşmasında , sahasında 'yı 23. dakikada Leroy Sane, 33 ve 64. dakikalarda ise Timo Werner'in golleriyle 3-1 yendi. Ukrayna'nın tek golünü 12. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup: Portekiz-Fransa: 0-1, İsveç-Hırvatistan: 2-1

4. Grup: Almanya-Ukrayna: 3-1, İsviçre-İspanya: 1-1

C Ligi

1. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Lüksemburg: 2-1, Azerbaycan-Karadağ: 0-0

D Ligi

1. Grup: Malta-Andorra: 3-1, Letonya-Faroe Adaları: 1-1

2. Grup: San Marino-Cebelitarık: 0-0

BİZE ULAŞIN