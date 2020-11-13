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iddialı konuştu

Hırvatistan'a karşı penaltıdan golümüzü kaydeden , eski formuna döndüğünün sinyallerini verirken, sınavı için de iddialı konuştu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 00:27 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Cenk Tosun iddialı konuştu

Hırvatistan'a karşı penaltıdan golümüzü kaydeden , eski formuna döndüğünün sinyallerini verirken, sınavı için de iddialı konuştu. Usta krampon, "Uluslar Ligi'ni ciddiye alıyoruz. Gruptan çıkmak istiyoruz ve bunu başaracak gücümüz de var" ifadesini kullandı.

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