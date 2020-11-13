Cenk Tosun iddialı konuştu

Hırvatistan'a karşı penaltıdan golümüzü kaydeden Cenk Tosun, eski formuna döndüğünün sinyallerini verirken, Rusya sınavı için de iddialı konuştu. Usta krampon, "Uluslar Ligi'ni ciddiye alıyoruz. Gruptan çıkmak istiyoruz ve bunu başaracak gücümüz de var" ifadesini kullandı.