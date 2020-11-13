Hırvatistan'a karşı penaltıdan golümüzü kaydeden Cenk Tosun, eski formuna döndüğünün sinyallerini verirken, Rusya sınavı için de iddialı konuştu. Usta krampon, "Uluslar Ligi'ni ciddiye alıyoruz. Gruptan çıkmak istiyoruz ve bunu başaracak gücümüz de var" ifadesini kullandı.
Cenk Tosun iddialı konuştu
Hırvatistan'a karşı penaltıdan golümüzü kaydeden Cenk Tosun, eski formuna döndüğünün sinyallerini verirken, Rusya sınavı için de iddialı konuştu.
Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 00:27 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50