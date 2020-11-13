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Milli Takımı'na şoku!

28 Ekim'de oynanan - Saint-Germain maçında sakatlanarak oyundan çıkan , milli formadan uzak kalacak. Tedavisi henüz tamamlanamayan Brezilyalı golcü, milli takımının Elemeleri'ndeki 3 ve 4. maçlarında forma giyemeyecek.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 10:47 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 13:01
Brezilya Milli Takımı'na Neymar şoku!

, sakatlığı nedeniyle Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 3 ve 4. maçlarında forma giyemeyecek.

Saint-Germain'in 28 Ekim'de ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu karşılaşmasının 26. dakikasında sakatlanarak oyundan alınmasından bu yana sahaya çıkmayan Neymar, milli formadan da uzak kalacak.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki forvet oyuncusu, milli takımın 14 Kasım Cumartesi günü TSİ 03.30'da ve 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 02.00'de Uruguay ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosundan çıkarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya, ilk 2 maçını kazanmıştı.

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