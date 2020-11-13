Haberler Diğer Milli Takımlar A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Sırbistan

A 'nın konuğu

A , E Grubu'nda 14 Kasım Cumartesi günü sahasında ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların mücadelesi saat 18.00'de başlayacak.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 12:43 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 12:55
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Sırbistan

E Grubu'nda mücadele eden A , 14 Kasım Cumartesi saat 18.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 'ı konuk edecek.

Milliler grupta oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak üçüncü sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar grupta tek galibiyetini Litvanya karşısında elde etmişti. Sırbistan ise 3 galibiyetle zirvede yer alıyor. Sırbistan'da oynanan müsabakada ay-yıldızlılar parkeden 59-56'lık skorla mağlup ayrılmıştı.

Millilerin gruptaki rakiplerinden olan Arnavutluk, FIBA'ya yapmış olduğu başvuruyla 'da fanus yöntemiyle gerçekleştirilecek müsabakalara katılamayacağını bildirmişti.

MİLLİ TAKIM'DA 4 EKSİK!

A 'nın Sırbistan ile oynayacağı müsabaka kadrosunda 4 isim yer alamayacak. Melis Gülcan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, kamp öncesi yapılan rutin Covid-19 testlerinde, 3 milli oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştı.

Milliler, Başantrenör yönetimindeki hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü.

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