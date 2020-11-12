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1-1 | MAÇ SONUCU (2022 Play-Off)

2022 Play-Off Turu'nda A , 3-3'ün rövanşında ile 1-1 berabere kalarak deplasman golü dezavantajıyla turnuvaya veda etti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 17:59 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 20:20
Yunanistan 1-1 Türkiye | MAÇ SONUCU (2022 Futsal Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off)

Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası play-off turunda 3-3'ün rövanşında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı ve elit tura yükselemedi.

Başkent Atina'daki Dias Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşma, 1-1 sona erdi. Maçta milli takımın golünü Cem Keskin atarken, Yunanistan'ın golünü Marios Ntatis kaydetti.

Play-off turu ilk maçında rakibiyle 3-3 berabere kalan milli takım, bu sonuçların ardından elit tura yükselemedi.

Toplam 32 takımın mücadele edeceği elit turda takımlar, dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını birinci bitiren 8 takım ve en iyi 6 ikinci, 2022'de Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası finallerine katılacak.

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