Portekiz Andorra'ya gol olup yağdı | Portekiz Andorra: 7-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde önce sahasında Fransa ile karşılaşacak daha sonra da Hırvatistan'a konuk olacak Portekiz sahasında Andorra ile karşı karşıya geldi.

Benfica'nın da Luz Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Fernando Santos'un öğrencilerinin 7-0'lıküstünlüğü ile sonuçlandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren goller Pedro Lomba Neto, Paulinho (2), Renato Sanches, Emili Garcia, Cristiano Ronaldo ve Joao Felix'ten geldi.

Portekiz 14 Kasım akşamı Fransa'yı ağırlayacak, 17 Kasım'da da zorlu Hırvatistan deplasmanında boy gösterecek.