Haberler Diğer Milli Takımlar Portekiz Andorra'ya gol olup yağdı | Portekiz Andorra: 7-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'ya gol olup yağdı | Portekiz Andorra: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Portekiz, Uluslar Ligi'nde oynayacağı zorlu ve Hırvatistan maçı öncesinde Andorra ile hazırlık maçına çıktı. Karşılaşmayı 'un öğrencileri 'lık farklı bir skorla kazandı ve zorlu karşılaşma öncesinde moral depoladı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 08:57
Portekiz Andorra'ya gol olup yağdı | Portekiz Andorra: 7-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa Ligi'nde önce sahasında ile karşılaşacak daha sonra da Hırvatistan'a konuk olacak Portekiz sahasında Andorra ile karşı karşıya geldi.

'nın da Luz Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 'un öğrencilerinin 'lıküstünlüğü ile sonuçlandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren goller Pedro Lomba Neto, Paulinho (2), Renato Sanches, Emili Garcia, ve Joao Felix'ten geldi.

Portekiz 14 Kasım akşamı Fransa'yı ağırlayacak, 17 Kasım'da da zorlu Hırvatistan deplasmanında boy gösterecek.

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