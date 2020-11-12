Kuzey İrlanda Slovakya: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Avrupa Şampiyonası play-off final maçında Slovakya ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi. Windsor Park'ta oynanan karşılaşmayı uzatmalara giden maçta Slovakya 2-1 kazanarak Euro 21 bileti almayı başardı.

Karşılaşmada Slovakya'ya turnuva biletini getiren golleri 17. dakikada eski Trabzonsporlu Kucka ve 110. dakikada Duris kaydederken Kuzey İrlanda'nın tek golü ise 87. dakikada Skriniar'ın kendi kalesine attığı golle geldi. Bu sonuçla Slovakya adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırmayı başardı.

E GRUBUNA YERLEŞTİ!

Slovakya E Grubu'nda İspanya, İsveç ve Polonya ile mücadele verecek.



