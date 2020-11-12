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Slovakya: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

play-off final maçında ile Slovakya kozlarını paylaştı. Slovakya, normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren müsabakanın 110. dakikada attığı golle 2-1 galip geldi ve gruplara kalmayı başardı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 01:33
Kuzey İrlanda Slovakya: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

play-off final maçında Slovakya ile karşı karşıya geldi. Windsor Park'ta oynanan karşılaşmayı uzatmalara giden maçta Slovakya 2-1 kazanarak Euro 21 bileti almayı başardı.

Karşılaşmada Slovakya'ya turnuva biletini getiren golleri 17. dakikada eski Trabzonsporlu Kucka ve 110. dakikada Duris kaydederken Kuzey İrlanda'nın tek golü ise 87. dakikada Skriniar'ın kendi kalesine attığı golle geldi. Bu sonuçla Slovakya adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırmayı başardı.

E GRUBUNA YERLEŞTİ!
Slovakya E Grubu'nda , ve Polonya ile mücadele verecek.


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