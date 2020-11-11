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Teknik Direktörü corona virüsüne yakalandı!

Son dakika corona virüsü haberi... 2020-2021 Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta 'nin rakiplerinden olan 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. 'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve kampta takımdan izole olduğu öğrenildi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:27 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:43
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi corona virüsüne yakalandı!

Uluslar B Ligi'nde 18 Kasım Çarşamba günü A Milli Takım'ı konuk edecek 'ın teknik patronu 'nin corona virüsü testi pozitif çıktı.

2020-2021 UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta 'nin rakiplerinden olan Macaristan 'nda Marco Rossi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı. 56 yaşındaki İtalyan teknik adamın, Macaristan Futbol Federasyonu'nun Telki kasabasındaki tesislerinde oyuncu ve diğer personelden izole biçimde kampa devam ettiği öğrenildi.

'nın 8 puanla lider olduğu grupta 7 puanla ikinci durumdaki Macaristan 15 Kasım Pazar günü ile 18 Kasım Çarşamba günü de Türkiye ile evinde karşı karşıya gelecek.

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