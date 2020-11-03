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Galler'in bu ayki maçlarında görev alamayacak

Galler Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü , bu ay oynanacak maçlarda takımının başında sahada yer alamayacak. Galler'in, bu ay içinde ABD ile hazırlık, ve Finlandiya ile maçlarında takımda teknik direktörlük görevini Giggs'in yardımcısı üstlenecek.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 19:00
Ryan Giggs Galler'in bu ayki maçlarında görev alamayacak

Galler Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşmanın ardından kasım ayında oynanacak milli maçlarda Giggs'in takımın başında görev almayacağı belirtildi.

Galler'in, bu ay içinde ABD ile hazırlık, ve Finlandiya ile maçlarında takımda teknik direktörlük görevini Giggs'in yardımcısı üstlenecek.

ÖNCE GÖZALTINA ALINDI SONRA SERBEST BIRAKILDI

İngiliz basınında yer alan haberlerde, kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 'in gözaltına alındığı ve kefaletle serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Giggs'in avukatından yapılan açıklamada ise iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve konuya ilişkin emniyet güçleri ile iş birliği içinde çalışıldığı ifade edildi.

'da 1990-2014 yıllarında forma giyerek kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Ryan Giggs, aynı takımda kısa bir süreliğine teknik direktörlük görevini de üstlenmişti. Giggs, 2018 yılından bu yana Galler'i çalıştırıyor.

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